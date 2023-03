Aniversário de Salvador terá show de Gil, Caetano, Ivete e Luedji Luna

A celebração dos 474 anos da cidade de Salvador terá um show inédito com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Luedji Luna, como revela o prefeito Bruno Reis (União Brasil) nesta quarta-feira, 8, em publicação nas redes sociais.

"Deus me livre de fofoca, mas não ia guardar esse segredo. Então, avisa para todo mundo que no aniversário da cidade vai ter Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Luedji Luna no Farol da Barra, em um show inédito transmitido para todo o Brasil", disse o prefeito.

Os artistas farão a apresentação no dia 2 de abril, em um palco montado no Farol da Barra. A ideia é fechar a programação do festival montado pela Prefeitura de Salvador com o show. Bruno Reis planeja uma semana inteira de programação.

