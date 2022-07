Antibolsonaristas esgotam ingressos e esvaziam evento do PL no Rio

Grupos antibolsonaristas se articularam para esgotar os ingressos de um evento do PL (Partido Liberal), onde o presidente Jair Bolsonaro irá lançar a candidatura à reeleição, neste domingo, 24, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Porém, a tentativa dos grupos contrários é de esvaziar o evento. Os ingressos estavam disponibilizados na plataforma Sympla, segundo informações do Uol.

A ideia de boicote foi inspirada em movimento semelhante feito no lançamento da candidatura à reeleição do ex-presidente americano Donald Trump. Ainda de acordo com o site, o PL tenta resolver o problema, na tentativa de não impactar a imagem da convenção, caso tenha um público abaixo do esperado.

Um perfil no Twitter, na noite desta terça-feira, 19, disse que o protesto tem um tom pacífico. "Será uma derrota para o fascismo. Agora Bolsonaro está organizando sua convenção no Maracanãzinho e liberou ingressos gratuitos pelo sympla. Segue o link pra retirar seu ingresso e depois não ir (risos). Um protesto pacífico", escreveu.