Apoio de Anitta a Lula é celebrado por dirigentes do PT

O apoio da cantora Anitta ao ex-presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva foi muito celebrado por integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT). A repercussão foi tão imediata quanto a resposta do pré-candidato, que fez referência a uma música da artista para agradecer o apoio.

"Vamos juntos envolver o Brasil!", escreveu o ex-mandatário em uma publicação nesta segunda-feira, 11, alguns minutos depois de Anitta dizer que será "Lulalá" este ano.

A influência da artista carioca, que conta com quase 63 milhões de seguidores no Instagram e mais de 17 milhões no Twitter—, a campanha que fez para que os jovens tirassem o título de eleitor e seu engajamento na pauta ambiental foram alguns dos aspectos celebrados por dirigentes petistas.

A declaração de apoio a Lula ocorre após o assassinato do tesoureiro petista Marcelo Arruda, no último sábado, 9, durante sua festa de aniversário em Foz do Iguaçu.

Anitta ainda não tinha declarado voto em nenhum outro pré-candidato, mas travou uma intensa campanha contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ela lembrou ainda que tinha dito que não apoiaria o ex-presidente em 2022 "por querer algo novo e diferente", mas que a aposta "extremamente antidemocrática" de seguidores de Jair Bolsonaro não deixava outra escolha.