Após 6h, cirurgia cardíaca de Gleisi Hoffmann acaba; saiba detalhes | A TARDE

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), passou por uma operação de revascularização do miocárdio. Duas mamárias foram implantadas para desviar sangue da aorta para as artérias coronárias. Procedimento de grande porte, a cirurgia durou 6 horas. A operação foi a ‘céu aberto’, quando o peito é cortado.

Hoffmann não apresentou sintoma algum apesar de a obstrução ser grande: 90%. A ausência de sinais frente a um problema cardiovascular grave é mais comum entre as mulheres. Gleisi tem 58 anos e é fumante. As informações são do O Globo.

O procedimento foi realizado no Hospital DF Star, em Brasília, sob a coordenação da cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar. A parlamentar ficará dois dias em recuperação na UTI e o tempo total de internação deverá ser de uma semana.