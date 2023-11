Após acordo, projeto de subsídio do transporte será votado na terça | A TARDE

O Projeto de Lei nº294/2023, que prevê o subsídio orçamentário de R$ 205 milhões para o transporte público de Salvador, será votado na terça-feira, 14, após o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos Muniz (PSDB), entrar em acordo com a oposição.

De acordo com a vereadora Laina Crisóstomo (PSOL), a oposição apresentará emenda pedindo o passe livre para estudantes, após o anúncio do aumento da passagem para R$ 5,20 e que passou a ser válido a partir dessa segunda-feira, 13, e Muniz garantiu que não iria "atropelar" a questão e por o projeto para votação sem o aval do grupo.

Um dos motivos para a votação célere passa pela alegação da categoria dos rodoviários de que não teriam dinheiro para pagar a folha salarial e o décimo terceiro sem o subsídio.

"Nós defendemos o passe livre estudantil. Eu estava na revolta do Buzu ocupando rua e estamos falando da garantia de direitos na capital do desemprego. Muitas pessoas vivem num trabalho informal, então não tem condições de dispor de uma renda específica para o transporte público, que não pode ser impeditivo para que alguém não possa estudar", pontuou a líder da bancada.

O ouvidor geral da Câmara, o vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB), reforçou a pauta e pediu por transparência nos documentos que "demonstram o custeio do sistema".

"Queremos garantir que nenhum estudante ou trabalhador fique fora do sistema de ônibus, por falta de dinheiro. Apresentaremos uma emenda para garantir o passe livre para nossa juventude chegar na escola. (...) Também estamos discutindo no âmbito do Congresso Nacional medidas para desonerar o sistema de transporte. O fato é que esse modelo está em colapso e não podemos ficar apenas com soluções emergenciais sem um debate mais amplo sobre o futuro do sistema de ônibus".