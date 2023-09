Após cirurgia no quadril, Lula vai despachar do Palácio do Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai despachar do Palácio da Alvorada enquanto estiver em recuperação após a cirurgia a que será submetido no quadril, no fim de setembro. A operação vai acontecer em um hospital particular de Brasília (DF).

“Quero fazer a cirurgia porque não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro”, disse Lula em julho.

A data prevista para a cirurgia é na sexta-feira,29 de setembro, período que concilia a agenda internacional do petista. Ele deverá ficar cerca de seis semanas sem viajar em função da recuperação.

Na próxima sexta-feira,15, Lula viaja para Cuba para participar da Cúpula do G77+China, em Havana. Em seguida, o petista desembarca em Nova York, nos Estados Unidos (EUA), onde fará discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).