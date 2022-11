Após COP27, Lula segue para Portugal nesta sexta-feira

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), viajou para Portugal na manhã desta sexta-feira, 18, onde se encontrará com seu homólogo lusitano, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, em uma série de discussões que buscam a retomada de relações do Brasil com a União Europeia (UE).

Após três dias em Sharm El-Sheikh, no Egito, onde foi convidado de honra da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e teve encontros bilaterais com autoridades do clima dos Estados Unidos, da China e da Espanha, além de se reunir com representantes da sociedade civil brasileira, Lula seguiu para Lisboa para novas reuniões bilaterais com o chefe de Estado português e com o primeiro-ministro, Antônio Costa.

O objetivo da visita, organizada pelo governo português e a primeira ao continente europeu desde que venceu a eleição presidencial, é iniciar o que a base petista chama de « reaproximação do Brasil com a União Europeia ».

Na pauta das conversas deve constar temas como meio ambiente e clima, relações econômicas e aprofundamento dos laços sociais. Apesar de simbólico, visto que presidente eleito ainda não tem status de chefe de Estado, o encontro é encarado pelo PT como um marco para a retomada das relações internacionais.

Durante o evento climático, o futuro governo já havia recebido um aceno do presidente francês, Emmanuel Macron, que celebrou a volta de Lula às conferências internacionais e apoiou publicamente a ideia de realizar uma COP na Amazônia.