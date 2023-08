Após falas de Delgatti, Valdemar se reúne com líder do PL na Câmara

Presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto vai se reunir com o líder do partido na Câmara, Altineu Côrtes, para debater acerca das declarações concedidas no depoimento do programador Walter Delgatti Neto, na CPI do 8 de janeiro.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de São Paulo, Côrtes desmarcou sua agenda e foi para a sede do partido, no Centro Empresarial Brasil 21. O líder do PL na Câmara costuma se encontrar toda semana com Valdemar.

A reunião ganhou urgência diante dos fatos desta quinta, quando o hacker afirmou que a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planejou forjar a invasão de uma urna eletrônica nas comemorações do 7 de Setembro de 2022, menos de um mês das eleições.

O depoimento de Delgatti ainda revela que o ex-presidente teria pedido para ele assumir a autoria de um grampo de conversas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O pedido feito por Bolsonaro, em telefonema, foi mediado pela deputada federal Carla Zambelli (PL). No entanto, apesar de ter aceitado a proposta, Delgatti afirmou que nunca teve acesso ao suposto grampo.