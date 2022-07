Após infarto, Mário Frias recebe alta de hospital em Brasília

Após sofrer um infarto do miocárdio, o ex-secretário especial da Cultura, Mário Frias, recebeu alta do do hospital Santa Lúcia, em Brasília na noite de terça-feira, 12. O pré-candidato a deputado federal por São Paulo passou oito dias internado, a maioria deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou por um cateterismo.

Mário Frias anunciou a sua alta médica em um post nas redes sociais em que posou ao lado dos filhos e da esposa. “Graças a Deus tive alta hoje. Já estou em casa com minha família. Foram dias muito difíceis, de dor e de muita agonia. Agradeço por todas as orações e mensagens ao longo desses dias. Sou muito grato por todo o carinho que sempre recebi, por todo apoio e todo cuidado”, escreveu.

Na segunda-feira, 4, Mario Frias foi internado devido a um quadro de infarto agudo do miocárdio. Ele passou por um procedimento de cateterismo e angioplastia com retirada de trombos.

Mário Frias tem 50 anos e já passou por outros dois cateterismos. O primeiro foi em dezembro do ano passado, quando também foram colocados dois stents. O segundo aconteceu em maio deste ano.