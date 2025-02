Após ser taxado de mentiroso, Marçal revela segredo de vídeo com Trump

Ex-candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), resolveu pôr fim nas dúvidas sobre o vídeo que fez junto com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O material foi veiculado pelo coach em sua rede social na última segunda-feira, 20, dia da posse do republicano.

A gravação, contudo, deu margem para que o filho ‘02’ do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), vereador Carlos Bolsonaro, considerasse o vídeo como “antigo” e criticasse a veiculação da peça. Outros internautas, contudo, acreditavam que o material teria sido feito por meio de Inteligência Artificial (IA).

Nesta quarta-feira, 22, o empresário confirmou a antiguidade do vídeo e disse que publicou tardiamente, de forma estratégica, “por questão de engajamento”, de acordo com informações da coluna Paulo Capelli, do portal Metrópoles.

“Fiz o vídeo no começo de janeiro, no [resort] Mar a Lago. E, por questão de engajamento, guardei para publicar no dia da posse. Já está com 17 milhões de visualizações. Fiquei dois dias hospedados no Mar-a-Lago, 4 e 5 de janeiro, quando conheci o Donald Trump. Fiquei hospedado bem ao lado de onde o Trump fica. Dava para ver a movimentação dos seguranças do serviço secreto”, contou.

