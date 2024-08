Arthur Lira faz afago a Haddad: "Tem carinho com o Congresso"

Ministro foi elogiado pelo presidente da Câmara - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), fez um afago ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), nesta sexta-feira, 19, durante entrevista ao canal de notícias GloboNews.

Segundo Lira, Haddad tem sido 'carinhoso' na sua relação com o Congresso Nacional, mesmo em discussões mais complexas. O deputado, terceiro na linha sucessória presidencial, ainda afirmou que o ministro é "decisivo" no avanço das pautas econômicas do país.

“É importante a gente ressaltar sempre que o ministro Haddad tem muito carinho, tem muita atenção, tem muita interlocução com o Congresso Nacional, e tem sido decisivo para muitas pautas econômicas”, afirmou Lira, que ainda falou sobre o texto da reforma tributária, que deverá passar por correções no Senado após ser aprovado pela Câmara.

“O Senado vai ter o prazo para analisar com muita cautela […] Temos que caminhar para deixar a reforma tributária mais azeitada, o quanto for possível. Não há nenhum parlamentar que queira votar um projeto que vá prejudicar o país”, pontuou.