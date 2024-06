Assista: Nikolas Ferreira e Janones protagonizam briga na Câmara | A TARDE

Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Janones (Avante-MG) protagonizaram, nesta quarta-feira, 5, uma discussão acalorada durante a sessão da Comissão do Conselho de Ética da Casa.

A confusão aconteceu após o arquivamento do pedido de investigação contra Janones, acusado de promover uma 'rachadinha'. Ao ser provocado por Nikolas, Janones retrucou e os dois precisaram ser afastados. A briga foi transmitida no perfil do coach Pablo Marçal (PRTB), presente na Câmara.

A Polícia Legislativa foi chamada para escoltar Janones para o lado de fora do plenário após a formação de um 'corredor' bolsonarista.

O pedido de investigação, de autoria do PL, aponta que Janones teria pedido a devolução dos salários dos funcionários do seu gabinete. Em áudio divulgado e atribuído ao deputado mineiro, a justificativa usada é de que ele precisava do dinheiro para cobrir prejuízos da sua campanha para prefeito de Ituiutaba, em 2016.

