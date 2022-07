Atirador que matou Marcelo Arruda está internado, diz delegada

Responsável pelo assassinato do petista Marcelo Arruda, o policial José de Rocha Guaranho está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de Foz do Iguaçu. A informação foi divulgada na tarde deste domingo, 10, pela delegada Iane Cardoso, responsável pela investigação do caso.

As informações iniciais passadas pela Polícia Civil apontavam que o suspeito do homicídio havia sido morto ainda no local, após Arruda reagir aos disparos e também atirar. Segundo Cardoso, Guaranho foi autuado em flagrante e seu estado de saúde atual é estável.

Marcelo foi morto a tiros enquanto comemorava aniversário na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, em Foz do Iguaçu. Segundo testemunhos, José Rocha teria bradado palavras de ordem em defesa do presidência da República Jair Bolsonaro (PL).

A vítima comemorava aniversário de 50 anos. Arruda deixa esposa e dois filhos, um com apenas 40 dias e outra com seis anos.