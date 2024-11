AtlasIntel é o instituto de pesquisa com desempenho mais confiável do país

CEO do Instituto AtlasIntel, Andrei Roman - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A AtlasIntel foi quem menos errou nas projeções dos candidatos durante as eleições 2024 no Brasil. Tanto no primeiro como no segundo turno, o Instituto, parceiro do Grupo A TARDE, esteve à frente dos seus concorrentes em desempenho nas principais corridas eleitorais do país.



O CEO do Instituto AtlasIntel, Andrei Roman, avaliou o desempenho das pesquisas realizadas. O AtlasIntel fez as projeções com menor erro médio, na comparação com outros institutos.

Clique na imagem para ampliar | Foto: Divulgação

"A gente está muito contente pelo resultado. Na grande maioria das nossas pesquisas, acertamos todas dentro da margem de erro. E em alguns casos cravamos a votação. Em Goiânia, por exemplo, o erro da pesquisa foi zero. Em Curitiba, zero vírgula um ponto apenas. Olhando para o conjunto da obra, somando primeiro e segundo turno, a Pesquisa Atlas chegou mais próximo em treze corridas nas capitais", destacou Roman. "Acho que é uma comprovação da qualidade do nosso fator metodológico, do nosso trabalho", acrescentou.

No segundo turno das eleições municipais, as pesquisas públicas Atlas tiveram o melhor desempenho nas capitais. Veja cenário (clique na imagem para ampliar):

| Foto: Divulgação

Andrei Roman ressaltou ainda que as eleições municipais são mais complexas. "Foram eleições voláteis. E mais uma vez com tendências de mudanças e viradas de última hora. Então, essas mudanças e a volatilidade eleitoral fizeram com que o nosso trabalho nessas eleições ficasse muito mais difícil do que o de costume, a exemplo de quando as coisas são mais sedimentadas. Fiquei muito contente. Também estou agradecendo pela parceria com A TARDE. A gente fez várias pesquisas junto com A TARDE, não apenas Salvador, mas também em cidades do interior. A grande maioria das estimativas foi dentro da margem de erro. Mesmo quando a gente indicou um outro vencedor, foi porque era uma corrida muito acirrada e dentro da margem. E a pesquisa Atlas acertou nas cidades da Bahia que a gente cobriu", celebrou.

Veja o desempenho da Atlas na comparação com outros institutos de pesquisa (cique na imagem para ampliar):



| Foto: Divulgação

Metodologia

Os levantamentos do AtlasIntel usa uma metodologia chamada “Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR)”, na qual os entrevistados são selecionados durante a navegação de rotina pela web.

Na comparação com pesquisas presenciais domiciliares ou na rua, a metodologia do Recrutamento Digital Aleatório (RDR) evita o eventual impacto psicológico da interação humana no momento da entrevista.



AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e oi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Barreiras, Itabuna e Luís Eduardo Magalhães e Lauro de Freitas.