Augusto Heleno que não vai comentar sobre delação sigilosa de Cid

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, vai depor nesta terça-feira, 26, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI, que apura os atos antidemocráticos praticados no dia 08 de janeiro. Durante entrevista à CNN, Heleno afirmou que não irá comentar sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, por se tratar de um documento sigiloso.

Para o ex-GSI, não é possível garantir o que de fato foi dito na delação. “A delação do tenente-coronel Mauro Cid é sigilosa, ou seja, não é viável que seja de conhecimento de parte da imprensa. Como comentar sobre ela?”, disse.

Entre as dúvidas, a comissão quer saber se o ex-ministro tomou conhecimento de alguma reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com comandantes das forças armadas para tratar de golpe no país.