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INVESTIMENTO

Bahia vai ter cota de 25% para forró e artistas locais em 2026

Montante destinado para festejos é de R$ 150 milhões

Rodrigo Tardio
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| Atualizada em

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São João de Salvador encerra fase de megashows e prioriza forró tradicional
São João de Salvador encerra fase de megashows e prioriza forró tradicional - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Governo da Bahia anunciou um investimento massivo para o São João 2026.

Em declaração neste sábado, 9, em Feira de Santana, o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, destacou que o planejamento deste ano foca não apenas na magnitude dos eventos, mas na preservação da identidade cultural e na descentralização das festividades.

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Apoio aos municípios

A principal ferramenta de fomento para o interior baiano é o edital de apoio aos municípios, que segue com inscrições abertas até a próxima terça-feira.

O montante destinado é de R$ 150 milhões, verba que vai atender desde pequenas cidades até as que realizam os festejos mais tradicionais.

O apoio do Estado vai se dar em duas frentes principais:

  • Suporte logístico e organizacional.
  • Auxílio direto na montagem da grade de atrações.

Valorização dos artistas locais

Uma mudança significativa nas regras de investimento foi anunciada como fruto de um diálogo institucional entre a Secretaria de Cultura, a União dos Municípios da Bahia (UPB), o Ministério Público e o Tribunal de Contas.

Neste ano, pelo menos 25% do valor investido nas contratações, deve ser obrigatoriamente destinado a artistas locais e do gênero forró.

A medida visa proteger o patrimônio imaterial da Bahia e garantir que o palco do São João continue sendo um espaço de valorização para os sanfoneiros e bandas regionais, evitando a descaracterização da festa.

"É uma forma de garantir que o São João siga valorizando a nossa identidade cultural", pontuou o secretário Bruno Monteiro.

Bruno Monteiro ressaltou a valorização da identidade cultural baiana no São João
Bruno Monteiro ressaltou a valorização da identidade cultural baiana no São João | Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

Centro Histórico

O Centro Histórico, que tem se consolidado como um destino central no período junino, vai receber investimentos para se manter como o coração da tradição em Salvador.

Para a capital baiana, a estratégia do governo é consolidar os circuitos já existentes e aproximar a festa da população.

Festejos nos bairros

Atendendo a uma demanda histórica de levar a celebração para mais perto das comunidades, o Estado promoverá festas de diversos portes em diferentes bairros da cidade.

A ideia central é que o São João não fique restrito a apenas um grande polo, mas que o espírito junino esteja presente em toda a capital, integrando a rotina da cidade e oferecendo opções de lazer acessíveis para quem prefere celebrar perto de casa.

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Tags:

artistas locais Centro Histórico Salvador festejos juninos São João 2026

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