"17 ministros em 6 meses", comemora governador ao lado de Flávio Dino

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), entregou ao lado do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, novos equipamentos de videomonitoramento no 18º Batalhão da Polícia Militar da Bahia, para monitorar a região do Centro Histórico de Salvador.

A entrega foi realizada na tarde desta segunda-feira, 29, na sede do 18º BPM, que também recebeu 96 novas câmeras instaladas que vão contribuir com o trabalho de reconhecimento facial no Pelourinho.

"Estou aqui com o presidente da Alba, representando os deputados federais estaduais, meu vice-governador, meus secretários, minhas secretarias de mulheres e de cultura. Essa agenda não é uma agenda aqui no Pelourinho por qualquer ato de se tornar refém de segurança pública. Pelo contrário, nós temos muito orgulho do que estamos fazendo na Bahia e hoje aqui com o ministro Dino, nós celebramos uma retomada do que estamos fazendo em todo o Brasil", comentou o governador.

Jerônimo falou da forte presença do Governo Federal no estado da Bahia lançando programas de governança.

"Ministro, o senhor é o décimo sétimo ministro hoje aqui na Bahia. Nós já tivemos em menos de seis meses, dezessete ministros. Lançamento de programas nacionais como Minha Casa Minha Vida, como PPA, Cultura, feitos aqui na Bahia pelo presidente. Então hoje quero dar as boas vindas aqui em nome do povo da Bahia, em nome da cultura, das mulheres, da segurança pública", finalizou Jerônimo Rodrigues.