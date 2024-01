"A gente está no caminho certo", celebra Bruno Reis na Lavagem | A TARDE

Presente na caminhada rumo à Colina Sagrada para a tão tradicional Festa do Bonfim, o prefeito Bruno Reis (União) celebrou o apoio do público presente na manifestação religiosa marcada pela Lavagem do Bonfim, realizada nesta quinta-feira, 11. Ele destacou que a gestão de Salvador está no caminho certo e projetou o ano de 2024.

"Receber o carinho, o reconhecimento das pessoas reafirma que a gente está no caminho certo, pode ter certeza que 2024 será o melhor ano do nosso governo. Nós vamos trabalhar muito mais para que todos tenham mais orgulho da nossa cidade e para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor", disse.

Dando sinais de que será candidato à reeleição para a prefeitura de Salvador, Bruno Reis afirmou em outras oportunidades que iria se manifestar no momento certo. O que o prefeito já garantiu foi que 2024 será um ano importante para a gestão da cidade.

"Se preparem que 2024 vai ser um ano especial para todos nós", continuou.

Bruno reforçou a importância do trabalho do seu grupo político para o bom funcionamento de Salvador e destacou que quando se declarar candidato, a população vai reconhecer os esforços realizados pela prefeitura nos últimos três anos.

"Todos sabem que sou uma pessoa humilde, dependo do meu trabalho, do trabalho do nosso grupo político, da minha equipe, para que haja um reconhecimento popular. Eu tomando a decisão de ser candidato, eu tenho certeza que as pessoas saberão reconhecer o esforço, trabalho, dedicação, empenho e tanto amor que eu tenho dedicado a essa cidade em toda minha vida, em especial agora na condição de prefeito", apontou o prefeito.