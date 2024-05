Abelardo Paulo da Matta Neto toma posse como presidente do TRE-BA | A TARDE

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) tem oficialmente um novo presidente. O desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto assumiu, nesta segunda-feira, 29, a presidência da Corte Eleitoral do estado, em uma cerimônia que contou com ilustres presenças, como a do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e a do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

Durante seu discurso de posse, o novo presidente do TRE-BA comentou que a posse é a realização de um sonho e assumiu o compromisso de, no posto que agora ocupa, defender a democracia do Brasil.

“Sou um homem que nunca deixou de sonhar. Agora, o dia que tanto sonhei chegou. Mas o que fazer quando os sonhos e objetivos se tornam realidade? Os anos de experiência e a maturidade me levam a algumas respostas. Agora é hora de ir à luta, de trabalhar duro e de continuar regando uma semente muito preciosa para nós, cuja espécie precisa ser preservada e fortalecida. Falo da democracia”, comentou o desembargador.

Para o magistrado, assumir o comando do TRE-BA em um ano de eleições municipais é um desafio e uma grande responsabilidade, para a qual ele passou a vida se preparando para dar conta.

“O papel do Tribunal Regional Eleitoral é garantir a transparência e lisura do pleito, possibilitando sufrágio de forma adequada e eficiente”, disse Abelardo Paulo.

“Em pleno ano de eleições municipais, traz aos meus ombros a responsabilidade de gerir e colocar em prática muitos dos aprendizados adquiridos ao longo da vida como magistrado, mas também como ser humano. E como parte dessa aprendizagem, reconheço que, tão importante quanto aceitar os desafios que me aguardam nessa jornada, é celebrar, com cada um de vocês, a ascensão ao cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, na certeza que foi me dada a oportunidade de fazer o melhor, o mais justo e o mais honesto trabalho pelo órgão, por seus servidores e por nossa democracia”, afirmou o presidente empossado.

Jerônimo compareceu à posse do novo presidente do TRE-BA e desejou sucesso | Foto: Fernando Vivas | GOVBA

Após a cerimônia, o governador Jerônimo Rodrigues defendeu a relação institucional entre o Poder Executivo e a Justiça Eleitoral, desejando sucesso ao novo presidente do TRE-BA em suas atribuições.



“Respeitar a institucionalidade do TRE é fundamental. É garantir, naturalmente, a democracia do voto, a democracia do voto e depois o conjunto de pessoas, de técnicos, de profissionais e de dirigentes que compõem esse órgão tão importante que é o TRE. Minha passagem aqui é no sentido de desejar sucesso. Naquilo que o Executivo estadual puder ajudar, estarei presente, contribuindo e desejando naturalmente a Abelardo, e toda a sua direção, sucesso. Podem contar com a gente”, declarou o governador.

Além de Jerônimo e Bruno Reis, outras grandes lideranças políticas do estado também compareceram, como o senador ngelo Coronel (PSD); o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD); e o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB).

O líder do Legislativo municipal sinalizou a importância do TRE-BA para a democracia no estado, desejou sorte ao novo presidente da Corte e demonstrou otimismo acerca da realização das eleições municipais de 2024.

“Desde que assumi a Presidência da Câmara Municipal de Salvador procurei estreitar as relações com as demais esferas dos poderes públicos. O TRE é um órgão essencial para a democracia no nosso estado na medida em que coordena os processos eleitorais. Tenho convicção que o corpo de desembargadores, juízes e colaboradores do TRE-BA executará com maestria o processo eleitoral que se avizinha no segundo semestre deste ano. E também estou aqui para desejar boa sorte para o desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto na condução dessa egrégia Corte”, apontou Muniz.

Muniz falou da importância da relação entre os Poderes | Foto: Divulgação

“Tenho certeza que realizaremos as eleições municipais no nosso estado de forma transparente e segura. Pois temos magistrados e servidores competentes e estamos fazendo o melhor trabalho possível para que tudo aconteça nos pleitos de forma harmônica e ordeira”, complementou o presidente da Câmara.



Adolfo Menezes aproveitou para elogiar o presidente do TRE-BA, lembrando da experiência do desembargador em comarcas do interior baiano.

“A escolha do desembargador Abelardo é muito feliz. Trata-se de um magistrado com experiência em diversas comarcas do interior, como Saúde, Tucano, Paulo Afonso e Santo Amaro da Purificação, além de ter sido Ouvidor-Geral, o que o torna bom conhecedor de nossa realidade baiana”, pontuou Adolfo.