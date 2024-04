Adélia Pinheiro aguarda articulação para definição de vice em Ilhéus | A TARDE

Presente na inauguração do Complexo da Gestão Democrática da Educação, no Costa Azul, espaço onde vai abrigar o Conselho Estadual da Educação, a secretária titular da pasta no governo Jerônimo, Adélia Pinheiro, falou com o Portal A TARDE sobre o novo equipamento do Estado e articulações em torno de sua pré-candidatura à Prefeitura de Ilhéus.

“Aqui hoje com a inauguração desse prédio, nós entregamos à sociedade uma estrutura que acolhe o Conselho Estadual de Educação, que já funcionava num prédio nosso, na Cidade Baixa, que se mudou para cá desde outubro e vem se arrumando para esse grande dia hoje. Mas também acolhe a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime-BA, acolhe o Fórum Estadual de Educação da Bahia e também a União dos Conselhos Municipais de Educação. Essas quatro entidades funcionarão aqui, sempre compartilhando uma parte da estrutura e dialogando pelo bom uso comum", disse a secretária.

Sobre eleições municipais, Adélia preferiu não adiantar conversas sobre as discussões em torno da escolha de seu ou sua postulante a vice na chapa em Ilhéus.

“É um período sempre muito intenso, de articulação e diálogos políticos em torno da confirmação. A pré-candidatura está posta à prefeitura de Ilhéus. A filiação ao PT concluída, como também concluída a posição da Federação no nível municipal em Ilhéus, informada à Federação Estadual. [...] É uma pré-campanha, é uma construção em torno da proposição como candidata à prefeita. E esse caminho é o caminho que permite, não somente a construção da proposta junto às pessoas, com uma escuta consistente, uma sensibilidade da escuta da inclusão e construção coletiva como nós bem sabemos fazer e fazemos em toda a nossa trajetória”, pontuou Adélia.