Adiado anúncio de nome para disputar as eleições em Salvador | A TARDE

Após reunião do conselho político realizada na tarde deste domingo, 17, no Palácio de Ondina, em Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues não anunciou a cabeça de chapa para disputar as eleições municipais da capital baiana em 2024.

Estiveram presentes no encontro para discutir o destino político do grupo formado pelo PT e demais legendas, o senador Otto Alencar, presidente PSD-BA , Éden Valadares, presidente do PT-BA, Lúcio Vieira Lima, presidente de honra do MDB, a deputada Lídice da Mata, presidente PSB-BA, Alex Futuca, presidente MDB-BA, Geraldo Galindo, presidente - PCdoB-BA, Heber Santana, presidente - PODEMOS, o ex-deputado Ronaldo Carletto, presidente AVANTE, o deputado estadual Luciano Araújo, presidente SOLIDARIEDADE, o senador Jaques Wagner, o titular da Serin, Luiz Caetano, o titular da CGG, Adolpho Loyola e Afonso Florence, da Casa Civil.