Adolfo Viana nega rompimento com Bruno Reis: "relação muito boa"

Com diversas sinalizações de que pode se aproximar do governo Jerônimo Rodrigues (PT), o presidente do PSDB-BA, Adolfo Viana, se reuniu com seus quadros estaduais e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), na manhã deste sábado, 27. No encontro, ocorrido no auditório do edifício Torre América, em Salvador, o único deputado federal eleito pela legenda, na Bahia, negou que romperia relações com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

Em coletiva de imprensa, o deputado federal Adolfo Viana, que minutos antes do encontro tomou café da manhã com o governador Jerônimo Rodrigues, esclareceu o posicionamento adotado pelo PSDB e os planos do partido para a Bahia.

"A Esquerda e a Direita vivem nessa guerra, nessa polarização que não nos leva a lugar algum. O governador [Eduardo Leite] sempre disse, em sua caminhada, que o PSDB precisava atacar os problemas e não as pessoas. Acho que nós precisamos ter essa postura aqui na Bahia. Podemos, sim, conversar com o governador [Jerônimo Rodrigues] e continuar essa excelente relação que temos com o prefeito Bruno Reis, mas sempre visando o interesse do estado da Bahia. Não tem por que nos privar de sentar na mesa pra gerar aquilo que é positivo pra Salvador, pra Bahia e para o Brasil", afirmou.

Em relação ao PSDB integrar o governo Jerônimo Rodrigues, Viana ressaltou que a sigla apoiaria a gestão estadual nas pautas que julgassem boas para o estado.

"Nós vamos dialogar com o governador [Jerônimo Rodrigues], que tem feito sinalizações objetivas e elegantes para o PSDB, respeitando as nossas posições, as nossas bandeiras. Não só o governador, o vice-governador (Geraldo Junior) e as grandes lideranças do governo. Mas eles sabem que nós temos altivez e independência para apoiar aquilo que for positivo e se opor àquilo que não concordamos", destacou.

Sobre as consequências que uma aproximação com o governo estadual poderia ocasionar na relação entre a legenda e a gestão municipal, o presidente "tucano" afirmou não há dúvidas quanto a solidez da aliança entre as partes, visto que há indicações e participações do partido na gestão do prefeito Brunos reis.

"Minha relação com Bruno sempre foi muito boa, muito madura e muito franca. Não tem nada que não tenha sido conversado. Afinal de contas, eu acho assim: nós estamos aqui reafirmando o que o governador Eduardo leite acaba de dizer. O PSDB, na Bahia, vai continuar mantendo essa relação com Bruno Reis, mas abrindo a possibilidade de conversar com o governador [Jerônimo Rodrigues]de forma madura, defendendo sempre o interesse do estado da Bahia. Não tem por que ser diferente".

Segundo o parlamentar, a aproximação com a gestão estadual acontece a partir de uma sinalização do governador petista de buscar dialogar com o PSDB sobre pautas em prol da Bahia.

"Nós não vamos nos opor a defender aquilo que é importante para a Bahia. Isso seria fazer uma oposição radical e não é o perfil do PSDB. As pessoas falam que o PSDB fica em 'cima do muro'. Mas, se ficar em cima do muro é ouvir os dois lados para extrair o que tem de melhor da Esquerda e da Direita, eu não fico desconfortável em estar em cima do muro", concluiu.