Adversários recusam convite para confraternização de Jerônimo | A TARDE

Assim como prometido, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) realizará na próxima quinta-feira, 14, a confraternização de fim de ano. Seguindo à risca, o jeito ‘republicano’, o chefe do Executivo estadual colocou na lista de convidados, os deputados federais governistas e da oposição, fazendo o mesmo com os parlamentares estaduais.

Em viagem a Brasília, o gestor fez acenos aos adversários e os convidou para participarem do evento. Em contato com o portal A TARDE, os deputados Félix Mendonça Jr. (PDT) e Capitão Alden (PL) afirmaram que não estarão presentes no evento.

Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o posicionamento dos parlamentares de oposição não está sendo diferente. Os deputados Alan Sanches, Marcelinho Veiga, Pedro Tavares, ambos do União Brasil, e Jordávio Ramos (PSDB) confirmaram o convite, mas garantiram que não compareceram ao Palácio de Ondina.