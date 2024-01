Aeroportos da Bahia registram maior taxa de ocupação em voos do Brasil | A TARDE

O Secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar (Setur) declarou que os aeroportos da Bahia estão batendo recordes de movimentações, com a maior taxa de ocupação em voos do Brasil. Segundo o líder da pasta, o dado é resultado da quantidade de turistas atraídos pelo estado, mesmo com os altos preços das passagens.

“O turismo é uma atividade transversal e precisa que as três esferas de poderes, federal, estadual e municipal, o trade turístico, os empresários, a sociedade civil organizada e população estejam com seus energias com suas atenções na mesma direção. Aqui na Bahia o governo tem liderança com esses atores e cada um tem cumprido o seu papel, por conta disso nós estamos colhendo esses frutos”, declarou durante entrevista no programa Isso é Bahia da rádio A TARDE FM.

Bacelar ainda acrescentou que a Bahia tem a segunda maior conectividade regional do país, perdendo apenas para o Amazonas.

O secretário também ressaltou que o estado já tem se preparado para o aumento do turismo há um tempo.

“Nós aqui na Bahia nos preparamos para esse momento. O governo do estado, desde a retomada das atividades turísticas, apostou em uma recuperação muito forte, que foi o que aconteceu. Nós preparamos o estado para esse momento que estamos vivendo”, concluiu.

Confira: