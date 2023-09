Agnaldo Cardoso: ‘Mata precisa deixar de ter uma gestão predatória’

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Mata de São João, Agnaldo Cardoso (MDB), decidiu que em 2024 disputará a prefeitura do município. A pré-candidatura foi anunciada por, segundo ele, perceber um desejo de mudança pela população matense. Em conversa com o Portal A TARDE, o emedebista revelou os planos para a cidade e pontuou e fez duras críticas à gestão do prefeito João Gualberto (PSDB).

“Estou lançando minha pré-candidatura por perceber um desejo muito grande de mudança pela população e também porque faço parte da cidade, porque moro aqui e sei dos problemas. Eu fui gestor durante quatro anos, na Câmara Municipal (2017-2020) e realizamos uma verdadeira revolução no legislativo. Aproximamos a Câmara da população, fizemos uma gestão transparente, dinâmica e o Poder Legislativo ganhou um protagonismo nunca antes visto”, disse o eemedebista.

Me sinto preparado porque, além de possuir duas graduações, Administração e Direito, gosto de cuidar das pessoas, gosto de gente, de viver o dia a dia da minha cidade. Mata precisa crescer e Praia do Forte, por exemplo, precisa deixar de ter uma gestão predatória. Agnaldo Cardoso, Ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Mata de São João

Gestão Gualberto



Cardoso fez duras críticas à gestão do atual prefeito da cidade, João Gualberto (PSDB), a quem atribuiu ter uma “sanha arrecadatória”, ao comentar sobre a política de arrecadação de Mata de São João.

“É contraditório uma cidade que arrecada tanto, ainda ter tantos problemas e tanta miséria. A classe alta e as classes mais baixas não aguentam e não conseguem suportar a sanha arrecadatória dos últimos governos. Mata precisa de um governo de centro-esquerda e eu faço parte de um partido da base do governador Jerônimo e dos dois outros grandes líderes, os senadores Otto Alencar e Jaques Wagner, mas também tenho boa relação com outras figuras da política como o prefeito Bruno Reis”, destacou Agnaldo.

Ao Portal A TARDE, o ex-vereador afirmou ser adepto ao diálogo com as diferentes correntes políticas da cidade e criticou a postura de Gualberto em ter apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de forma velada.

“Eu valorizo o diálogo. O atual prefeito, por exemplo, apoiou o ex-presidente Bolsonaro de forma velada. E ele sequer compreendeu o desejo da população que votou maciçamente no governador e no presidente Lula. O atual prefeito está se metendo em investimentos questionáveis do ponto de vista ambiental e urbanístico para o lado de Trancoso e Salvador. Enquanto deveria estar cuidando da nossa cidade, dedica seu tempo exclusivamente para seus negócios. É bom que essas cidades fiquem atentas, esse cidadão não tem limite e acha que pode satisfazer seus negócios sem pensar em desenvolvimento sustentável. Está muito claro que esse jeito de governar dele já deu. E por isso me sinto pronto para construir um novo momento para a cidade”, finalizou.