"Aguardava somente determinação do governador", diz Otto sobre Charles | A TARDE

A menos de um ano para as eleições municipais, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lançou nesta quinta-feira, 14, o primeiro nome que postulará a cadeira do Executivo. Trata-se do deputado federal Charles Fernandes (PSD) que concorrerá a prefeitura de Guanambi.

O anúncio foi comemorado pelo presidente da sigla na Bahia, senador Otto Alencar. O congressista destacou os feitos do parlamentar, quando comandou o município em 2010 e 2017.

“Quando ele foi prefeito, o município andou muito nas áreas de saúde, da moradia com autorização do Minha Casa, Minha Vida. Guanambi virou um grande centro, com universidades e lojas”, frisou o pessedista ao Portal A TARDE.

De acordo com o parlamentar, a decisão sobre o nome de Charles já era esperada pela legenda, a qual aprovou por unanimidade, a indicação do deputado para postular a vaga.

“Já era uma posição que aguardava somente a determinação do governador. [...]. Fico muito grato ao governador por esse apoio", disse. "Tenho absoluta certeza que ele fará uma campanha com respeitosa e com ética", acrescentou.

Questionado se o PSD postulará outras candidaturas nos municípios baianos, o presidente do partido despistou e afirmou que "os municípios grandes passarão sempre pelo crivo do governador e do Conselho Político", ressaltou.