Jerônimo anuncia pré-candidatura de Charles Fernandes em Guanambi | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta quinta-feira, 14, a pré-candidatura do deputado federal Charles Fernandes (PSD) à prefeitura de Guanambi, sudoeste da Bahia. O anúncio foi feito nas redes sociais do gestor estadual, após agenda com parlamentares e vereadores do município, na Governadoria.

A oficialização da pré-candidatura do pessedista está prevista para acontecer em janeiro, quando Jerônimo deve desembarca na cidade para um encontro partidário. Em vídeo, o chefe do Palácio de Ondina comenta sobre a reunião desta manhã em seu gabinete.

“Estamos chegando ao final do ano. [...]. Já fizemos um balanço aqui de investimentos, das políticas públicas para Guanambi. E a nossa avaliação é muito positiva. [...]. Esse grupo aqui veio trazer uma notícia que eu gosto muito para a gente poder continuar unido para cuidarmos de Guanambi”, disse o governador.

E acrescentou: “o grupo veio aqui anunciar o nome do deputado federal Charles como pré-candidato para representar esse projeto em Guanambi”.

Veja:

A agenda com Jerônimo contou com a presença do deputado federal Jorge Solla (PT), e dos deputados estaduais, Ivana Bastos (PSD); Vitor Bonfim (PV); Eures Ribeiro (PSD) e Zé Raimundo (PT). Além de vereadores do município.

Na ocasião, o pré-candidato destaca que a sua candidatura é fruto de um projeto de grupo e enfatiza que a cidade continuará "no rumo certo".

“Guanambi tem continuar no rumo certo, e o rumo certo é Jerônimo capitaneado à frente deste projeto. E esse projeto faz parte deste time que está aqui com o governador e não é pessoal, é um projeto de grupo”, disse o pré-candidato.

Atualmente, quem comanda o município é o vice-prefeito Arnaldo Pereira de Azevedo Sem Partido), após renúncia do prefeito Nilo Coelho (União Brasil), em novembro.

A divulgação do nome de Charles Fernandes feito pelo chefe do Palácio de Ondina indica a abertura dos anúncios acerca dos candidatos eleitorais que irão disputar a cadeira do Executivo municipal nos 417 municípios da Bahia. A ação vem sendo postergada por Jerônimo desde outubro, prazo inicial que definiu para o ato.