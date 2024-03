Alan Sanches é reconduzido para liderança da oposição na Alba | A TARDE

O deputado estadual Alan Sanches (União Brasil) foi reconduzido à liderança da Oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A recondução de Sanches ao posto de líder da minoria foi decidida em consenso com os parlamentares do grupo e selada por aclamação.

O parlamentar comemorou a decisão dos colegas de Parlamento. “Vamos continuar com a nossa posição firme cobrando aquilo que a gente defende que é o melhor para a Bahia”, afirmou Sanches.

Além da recondução de Sanches deverá haver mudanças no comando do União na Alba. Isso porque, o deputado Marcinho Oliveira deixará o cargo de líder da legenda na Casa, após os incômodos da minoria com as aparições do deputado no mesmo palanque do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Nos bastidores, ventila-se que o novo nome para o cargo é do deputado Sandro Régis.

O Portal A TARDE entrou em contato com Régis, que negou a informação e destacou que está satisfeito na posição de corregedor. "Especulação pura. Hoje, estou como corregedor e não tenho intenção de mudar", disse o parlamentar.

Emendas

Sanches continua resistente sobre acordos para votação de projetos governistas. O oposicionista ainda destacou que não firmará acordo para votação enquanto não houver o cumprimento da execução das emendas impositivas, a que todos os parlamentares têm direito pela legislação.

“Nós só queremos que o governador cumpra a lei, como ele já se comprometeu algumas vezes, inclusive na imprensa, mas a promessa não sai do papel”, destacou. “Nós queremos um cronograma, uma previsibilidade para o pagamento das emendas, para que a gente possa destinar recursos para ajudar os municípios que representamos”, completou.