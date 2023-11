Alan Sanches libera oposição para votar PEC da Reeleição | A TARDE

Nos corredores da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) tramita uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que abre caminhos para recondução do presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), ao terceiro mandato. O líder da oposição, deputado Alan Sanches (União Brasil) afirmou nesta segunda-feira, 13, que liberou a bancada para votar como acha melhor.

“Fizemos uma reunião, na semana passada, para falar sobre o movimento que estava tendo, estava tramitando já nos bastidores uma PEC para permitir a eleição e nós liberamos. Havia divergência na bancada, mas a maioria foi a favor de assinar a PEC. Não fechamos questão", disse o parlamentar.

Em entrevista à imprensa, após sessão ordinária na Casa Legislativa, Sanches descartou que a medida seja uma demonstração de apoio ao chefe do Legislativo, Adolfo Menezes (PSD), e sim, uma maneira da oposição participar dos debates sobre o assunto.

“Esse é um assunto que ainda precisa de muita discussão. Nós assinamos para que tramite essa PEC, para que a gente participe dessas discussões, a oposição vai se colocar nessas discussões. Em momento nenhum estamos dando apoio a quem quer que seja, se é o candidato A, o candidato B, o candidato C ou estamos vetando qualquer tipo de candidatura. Apenas achamos que poderíamos entrar nessa discussão", comentou.

O parlamentar ainda frisou que o debate sobre a reeleição não se limita apenas a Alba, assim como também já está sendo debatida na Câmara dos Deputados. Na Casa Legislativa, contudo, o assunto recebeu a negativa do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Agora, juridicamente há o questionamento se vai poder. Hoje, na Câmara Federal não pode, vai ser o mesmo aqui. Apesar de que alguns municípios e estados já estão tramitando também uma PEC da reeleição".

A PEC da Reeleição vem expondo um racha entre os deputados governistas. Isso porque a cadeira também está sendo disputada pelos deputados estaduais Ivana Bastos, a qual o presidente estadual do PSD, senador Otto Alencar, já firmou apoio, e o líder do governo, Rosemberg Pinto (PT), que demonstra insatisfação com a tramitação do documento na Casa.

Questionado se não teme que a presidência caia no colo do líder governista, Sanches nega e atesta que o debate sobre o tema ainda está em fase de maturação.

“Não, mas, há um certo questionamento, já que tem o governo do PT, e de ter também a presidência da Assembleia. Eu acho que há um caminho muito longo ainda até fevereiro de 2025, pra quem quiser ser candidato, ir pavimentando e conversando no bastidor, com os grupos, com as lideranças e com os partidos. Dessa forma, ele ou qualquer um pode sedimentar uma candidatura", ressaltou o deputado estadual.

A depender de como ocorram as discussões em torno da PEC da Reeleição, a oposição não descarta apresentar um nome para enfrentar os pretensos candidatos à presidência da Alba. O líder da minoria, por sua vez, revelou que aposta em Tiago Correia (PSDB) para figurar a posição.

“Tudo depende dos movimentos. A oposição hoje está acompanhando o desenrolar das candidaturas que estão antecipadamente sendo postas, mas não está descartado. Digo que um dos candidatos que poderá aglutinar a oposição é o Tiago Correia", concluiu.

Os deputados estaduais ainda comentam sob reserva que um dos nomes menos competitivo para a vaga é o da pessedista, Ivana Bastos, que segundo os parlamentares, "não constrói nada na Casa". Informações ventiladas nos bastidores também dão conta de que uma possível interferência no processo pelo senador Otto Alencar (PSD) não será tolerada.

"Quem decide é a Alba e, se o candidato não construir na Casa, não vai ser eleito", disse uma fonte ao portal A TARDE.