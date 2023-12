Alba aprova LOA 2024 em primeiro turno; oposição vota contra | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou em primeiro turno, na tarde desta terça-feira, 19, o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024. A segunda parte da votação deve ocorrer apenas nesta quarta, 20, no último dia do parlamento baiano antes do recesso.

O projeto, encaminhado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), teve o voto contrário da oposição, que reclamou dos governos petistas da Bahia, desde a gestão de Rui Costa (PT), não cumpre os orçamentos aprovados pela Alba.

"Não vamos poder aprovar um orçamento desse, quando o governo do estado esquece de fazer os investimentos na saúde, na segurança pública e ainda não faz o pagamento das emendas legítimas, legais, impositivas, aprovadas nesta Casa. Então, dessa forma, gostaria de sinalizar toda a bancada e meu voto pessoal será contrário ao orçamento, tanto hoje como amanhã, como em qualquer dia. Enquanto não for cumprida a lei, estaremos votando contra o orçamento do governo estadual", afirmou o deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), líder da bancada de oposição.

A aprovação ocorreu em uma sessão cheia no plenário da Alba, com aprovação de dezenas de outros projetos, como a Comenda 2 de Julho à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), de autoria do deputado estadual Leandro de Jesus (PL); e o título de cidadã baiana à empresária Luiza Trajano, dona da Magazine Luiza, que teve a deputada Ludmilla Fiscina (PV) como autora.

A sessão também foi marcada pela aprovação de novas taxas do Detran (Departamento Estadual de Trânsito da Bahia) e do reconhecimento de Vitória da Conquista como a "capital estadual do biscoito", um projeto de autoria do deputado estadual Tiago Correia (PSDB).