Alba aprova projeto e define nome do Aeroporto de Luís Eduardo

O terminal prestará uma homenagem ao ex-vereador da cidade Ondumar Ferreira Borges - Foto: Divulgação

Na sessão da terça-feira, 3, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou o projeto de Lei de autoria do deputado estadual Antônio Henrique Júnior (PP) que tratava do nome do novo terminal aeroviário de Luís Eduardo Magalhães.

Deputado estadual Antônio Henrique Júnior (PP) | Foto: Divulgação

Com a aprovação, o terminal prestará uma homenagem ao ex-vereador da cidade Ondumar Ferreira Borges, também conhecido como Ondumar Marabá, falecido em 2014 em um acidente automobilístico.



“Para mim foi uma grande honra essa homenagem prestada pelo nosso deputado estadual Antônio Henrique Júnior. E eu só tenho é que agradecer a todos os deputados que votaram à favor desse projeto, em nome do presidente da casa, Adolfo Menezes, do líder do governo, Rosemberg Pinto e do líder da minoria, Alan Sanches”, disse o prefeito Junior Marabá, filho do homenageado Ondumar Marabá.

O Aeroporto de Luís Eduardo Magalhães é uma pauta da cidade que recebeu investimentos do Governo do Estado para sua ampliação, possibilitando receber voos comerciais.

"Saber que através dessa homenagem o nome do meu pai será eternizado, enche o nosso coração de alegria. Só gratidão”, concluiu o prefeito Junior Marabá.