Alba aprova urgência do projeto Bahia Sem Fome | A TARDE

Em meio ao entrave dos parlamentares da oposição, a Assembleia Legislativa (Alba) aprovou nesta terça-feira, 24, o projeto que institui o programa Bahia sem Fome, em regime de urgência, sem o voto da bancada da minoria.

Durante a sessão ordinária, o líder da oposição, deputado Alan Sanches (União Brasil) fez uma série de críticas a bancada do governo e alfinetou a falta de pagamento das emendas impositivas.

"Não cabe a nós da oposição votar ou não votar projeto do governo. [...]. Ele não precisa de forma alguma de uma anuência da bancada de oposição", disse no plenário.

O líder do governo, deputado Rosemberg Pinto (PT) optou por postergar a votação e programou a votação para a próxima terça, 31. Na oportunidade, o parlamentar justificou a importância de apreciar a proposta apresentada pelo Executivo estadual.



“Até agora, estamos fazendo o combate à fome com o voluntariado, com a participação do empresariado, da sociedade civil. Essa ação vai garantir que as famílias tenham cesta básica para diminuição da fome. Com o projeto aprovado, vai ser possível o pagamento das ações com o orçamento do Estado”, argumentou.



Bahia Sem Fome

O programa Bahia Sem Fome, de autoria do Executivo, que tem o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional de quase dois milhões de baianos, com a execução de diversas ações de inclusão social e transferência de renda.

A proposta foi encaminhada para Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na última quinta-feira, 19, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT).