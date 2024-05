Alba aprova urgência para pedido de empréstimo do governo | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta quarta-feira, 15, a urgência para a votação do pedido de empréstimo de R$ 2 bilhões do governo do Estado.



O pedido teve voto contrário da bancada de oposição e do deputado Hilton Coelho (Psol), do bloco independente da Casa.

O projeto não prevê um novo pedido de operação de crédito, mas sim a alteração da destinação de outro empréstimo, solicitado ainda na gestão Rui Costa (PT), em 2015, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

