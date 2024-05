Alba celebra 13 anos da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia realiza, nesta segunda-feira, 13, uma sessão especial em comemoração aos 13 anos de criação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPM), no Plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães. O evento, que contará com a participação de lideranças femininas, parlamentares e movimentos sociais, é uma proposta da líder do Partido dos Trabalhadores da ALBA, deputada Fátima Nunes.

A SPM foi criada no dia 4 de maio de 2011, através da Lei 12.212, durante o Governo Jaques Wagner (PT). A secretaria representa um marco na luta por reparação dos direitos das mulheres e hoje atua com a missão de elaborar, propor, articular e executar políticas para todas as mulheres e com prioridade para aquelas que estão em situação de pobreza e/ou vulnerabilidade social, em todo o Estado da Bahia.

Desta forma, desde a sua fundação, a secretaria tem mostrado, ao longo desses treze anos, um trabalho essencial no combate ao feminicídio, a violência, ao machismo e à misoginia, e também na promoção da autonomia feminina e da equidade de gênero.

Para a deputada Fátima Nunes, proponente do evento, a celebração desses treze anos de atuação é mais do que justa, pois demonstra todo o potencial de trabalho dessa secretaria.

“Será um dia de festa, com toda certeza, mas também um ato necessário para continuarmos na luta pela reparação dos anos de opressão e silenciamento das mulheres”, declarou.

