Alba celebra 50 anos da Codevasf em sessão especial | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) promoveu, na tarde desta quinta-feira,6, uma sessão especial em comemoração dos 50 anos de fundação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). A solenidade foi proposta no Legislativo pelos deputados Júnior Nascimento (UB) e Manuel Rocha (UB), que se revezaram na condução dos trabalhos da mesa durante o evento realizado no Plenário Orlando Spínola.

A sessão reuniu funcionários da instituição, prefeitos, vereadores, empresários e diversas lideranças de municípios baianos que integram a área atendida pela companhia.

Criada pela Lei nº 6.088/1974, a Codevasf é uma empresa pública federal que tem o compromisso de promover o desenvolvimento regional de forma integrada e sustentável nas bacias hidrográficas, contribuindo para a redução das desigualdades regionais. Ela está presente em 2.675 municípios localizados em 16 estados: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins.

Em seu discurso, o deputado Manuel Rocha enalteceu o trabalho desempenhado pela Codevasf ao longo das cinco décadas de existência.

“Além do desenvolvimento econômico, a companhia tem levado o desenvolvimento social a milhares de brasileiros ao longo dos últimos anos. Tem levado água a quem tem sede e a quem tem vontade de plantar. De igual relevância, tem sido crucial na revitalização de bacias hidrográficas e é responsável por apoiar a agricultura familiar em nosso Estado”, elencou Manuel Rocha, que também parabenizou todos os colaboradores, ativos e inativos, pelo empenho em fazer com que a Codevasf leve melhores condições de vida a milhares de pessoas.

“Só quem sabe o valor da água é quem tem sede, é quem precisa dela para produzir”, arrematou.

O deputado Júnior Nascimento, em sua explanação, elogiou a empresa pública pelas realizações no Brasil, no Nordeste e, em especial, na Bahia. “É incontestável o número de ações trazidas pela Codevasf em setores como infraestrutura, agricultura irrigada, apicultura, piscicultura, bem como a perfuração de poços e distribuição de cisternas, construção de aguadas e barragens, dentre outros. Tudo isso tem contemplado o povo sertanejo”, afirmou.

Reputação

Diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Andrade Moreira Pinto presenteou os parlamentares baianos com pequenas carrancas, símbolos do Rio São Francisco. Em seu discurso, apresentou dados que mostram a dimensão e a importância da empresa pública na vida das pessoas nos diversos lugares em que atua.

Para o gestor, a companhia angariou, ao longo de 50 anos, reputação e reconhecimento, fatores que impulsionaram o crescimento e expansão da instituição para mais de 2 mil municípios.

Segundo Marcelo Moreira, a Codevasf é responsável, atualmente, pela gestão de 115 mil hectares irrigados, que respondem por cerca de 350 mil empregos permanentes na Bacia do Rio São Francisco. A meta, externou o diretor-presidente, é dobrar essa área de atuação nos próximos cinco anos.

A pavimentação rural feita pela empresa nos últimos três anos alcançou a marca de cinco mil quilômetros. “Uma pesquisa mostrou que, para quem vive nas comunidades rurais, a pavimentação está entre os serviços essenciais”, justificou.

Anualmente, complementou o gestor, a Codevasf tem investido cerca de R$ 450 milhões em arranjos produtivos locais com a entrega de kits de apicultura, de piscicultura, corte e costura, elementos responsáveis por gerar emprego e renda, permitindo que as pessoas possam conquistar a independência financeira com negócio próprio.

Os titulares das 2ª e 6ª superintendências regionais da Codevasf na Bahia, Harley Xavier Nascimento e Miled Cussa Filho, respectivamente, falaram da alegria em participar da solenidade em homenagem à companhia que viram se desenvolver no entorno do São Francisco. Responsável pela 6ª superintendência em Juazeiro, Miled Cussa Filho traçou um histórico de evolução da empresa e fez um agradecimento ao deputado federal Elmar Nascimento por acreditar no potencial de desenvolvimento da companhia e convencer outros parlamentares a apoiarem as ações regionais.

“Votos de confiança como estes fazem com que a Codevasf continue nesta missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse.

Harley Xavier, da 2ª superintendência em Bom Jesus da Lapa, relatou que a história da empresa remonta à década de 1940, quando o então deputado baiano Manoel Novaes lidera um movimento para criar a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), em 1948, com o objetivo de promover o desenvolvimento regional.

“Para ele, era inconcebível que o morador do Vale do São Francisco tivesse que migrar para o Sul e Sudeste para ter melhor qualidade de vida. O pensamento dele era fixar os ribeirinhos às margens do São Francisco. Atualmente, devido à atuação da Codevasf, a partir dos perímetros irrigados, temos recebido de volta pessoas de outros estados. É a prova de que a ideia de Manoel Novaes está consolidada”, contextualizou.

Quem também destacou a história da companhia foi o deputado federal José Rocha (UB). Ele frisou que a empresa nasceu como comissão em 1948, foi sucedida pela Superintendência do Vale do São Francisco (Suvale) em 1967 e se configurou como hoje é conhecida em 16 de julho de 1974.

“É uma empresa que tem uma história associada ao Rio São Francisco e consolidou um trabalho social e econômico ao longo da bacia, depois se estendeu para o Vale do Parnaíba.

O deputado Marcinho Oliveira (UB) afirmou que a companhia se tornou uma mola propulsora do desenvolvimento do vale sanfranciscano.

“São cinco décadas de serviços prestados a nossa Bahia e, agora, também ao nosso Brasil. Quando tudo começou, ninguém teria a capacidade de projetar o tamanho que a Codevasf alcançaria nestes 50 anos. São milhares de pessoas beneficiadas com obras de infraestrutura, mobilidade, irrigação e desenvolvimento social”, enalteceu.

Além dos oradores já mencionados, compuseram a mesa os deputados estaduais Penalva (PDT), Pedro Tavares (UB), Angelo Coronel Filho (PSD), Niltinho (PP) e Luciano Simões Filho (UB), e os deputados federais Diego Coronel (PSD) e Gabriel Nunes (PSD).

Também fizeram parte do grupo de convidados de honra Marcelo Sampaio Oliveira, diretor de Acompanhamento e Desenvolvimento de Empreendimentos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), representando o Governo da Bahia; a defensora pública Eveline Pereira Rocha Portela, que representou Firmiane Venâncio, defensora geral do estado da Bahia; o vereador Anderson Ninho, representando a Câmara de Salvador; Antônio Valete, prefeito de Jussari e representante da União dos Municípios da Bahia (UPB); e o ex-deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), João Bonfim. A sessão especial foi prestigiada pelos deputados Marquinho Viana (PV) e Vitor Bonfim (PV).

