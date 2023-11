Alba: colegiados se reúnem com presidente da ViaBahia nesta terça | A TARDE

Os deputados das comissões de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, de Agricultura e Política Rural e de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho se reúnem nesta terça-feira, 28, a partir das 9h, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com o presidente da ViaBahia, José Bartolomeu, para cobrar os motivos do descumprimento do contrato por parte da concessionária responsável pela administração da BR-324 e BR-116.

Na última semana, os parlamentares, que iriam realizar um protesto na praça de pedágio de Simões Filho contra a concessão da ViaBahia e foram chamar motoristas e passageiros para a reunião desta terça, foram impedidos de realizar manifestações após decisão judicial A medida foi considerada pela Casa uma agressão ao Poder Legislativo.

Eduardo Salles (PP), Manoel Rocha (União Brasil) e Júnior Muniz (PT), presidentes das Comissões de Infraestrutura, Agricultura e Consumidor, respectivamente, estarão à frente da reunião que será realizada nas salas das comissões.