Alba: Comissões permanentes serão reinstaladas no dia 27 | A TARDE

A Secretaria Geral das Comissões da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) antecipou que as comissões permanentes da Casa devem ser reinstaladas na próxima terça-feira, 27. A data foi definida em um acordo entre lideranças. Apesar disso, de forma antecipada, foi publicado no Diário Oficial da terça, um ofício conjunto dos líderes da Maioria e da Minoria, deputados Rosemberg Pinto (PT) e Alan Sanches (UB), respectivamente, com as indicações dos membros das referidas bancadas que irão compor os colegiados em 2024.

Conforme a publicação, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) repetirá o quadro parlamentar do ano passado, com os deputados Alan Sanches (UB), Euclides Fernandes (PT), Felipe Duarte (PP), Ivana Bastos (PSD), Junior Nascimento (UB), Jurailton Santos (Republicanos), Maria del Carmen (PT), Matheus Ferreira (MDB), Paulo Rangel (PT), Robinson Almeida (PT), Tiago Correia (PSDB) e Vitor Bonfim (PV).

A Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle terá, entre membros titulares e suplentes, os deputados Angelo Coronel Filho (PSD), Bobô (PC do B), Euclides Fernandes (PT), Hassan (PP), Paulo Rangel (PT), Penalva (PDT), Roberto Carlos (PV), Robinho (UB), Samuel Junior (Republicanos), Tiago Correia (PSDB), Vitor Bonfim (PV) e Zé Raimundo Fontes (PT).

Entre os membros titulares da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviços Públicos estão os deputados Olívia Santana (PC do B), Felipe Duarte (PP), Robinson Almeida (PT), Hilton Coelho (Psol), Rosemberg Pinto (PT), Soane Galvão (PSB), Penalva (PDT) e Jurailton Santos (Republicanos). Na suplência do colegiado estão Sandro Régis (UB), Pancadinha (SD), Zé Raimundo Fontes (PT) e Fabíola Mansur (PSB).

A Comissão de Agricultura e Política Rural contará em seu quadro com os deputados Ricardo Rodrigues (PSD), Fátima Nunes (PT), Neusa Cadore (PT), Marquinho Viana (PV), Manuel Rocha (UB), Tiago Correia (PSDB), Pedro Tavares (UB), Luciano Araújo (Solidariedade), Sandro Régis (UB), Laerte do Vando (PSC), Jordavio Ramos (PSDB) e Eduardo Salles (PP).

Ainda de acordo com o ofício publicado, a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública terá em sua composição os membros titulares Neusa Cadore (PT), Robinson Almeida (PT), Vitor Azevedo (PL), Olívia Santana (PC do B), Ludmilla Fiscina (PV), Hilton Coelho (Psol), Pablo Roberto (PSDB) e Dr. Diego Castro (PL). Samuel Junior (Republicanos), Rosemberg Pinto (PT), Jurailton Santos (Republicanos) e Laerte do Vando (PSC) serão os suplentes.

A Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho também teve sua composição divulgada. O colegiado será formado pelos deputados Júnior Muniz (PP), Tiago Correia (PSDB), Pedro Tavares (UB), Dr. Diego Castro (PL), Niltinho (PP), Euclides Fernandes (PT), Fabrício Falcão (PC do B), Laerte do Vando (PSC), Fátima Nunes (PT), Eduardo Alencar (PSD) e Roberto Carlos (PV).

A titularidade na Comissão da Mulher será das deputadas Soane Galvão (PSB), Ludmilla Fiscina (PV), Fátima Nunes (PT), Neusa Cadore (PT), Olívia Santana (PC do B), Ivana Bastos (PSD), Kátia Oliveira (UB) e Cláudia Oliveira (PSD). Estarão na suplência do colegiado os deputados Rosemberg Pinto (PT), Fabíola Mansur (PSB), Tiago Correia (PSDB) e Maria del Carmen (PT).

O quadro parlamentar da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo será formado pelos deputados Eduardo Salles (PP), Eures Ribeiro (PSD), Cláudia Oliveira (PSD), Raimundinho da JR (PL), Bobô (PC do B), Pedro Tavares (UB), Marcinho Oliveira (UB), Penalva (PDT), Robinson Almeida (PT), Maria del Carmen (PT), Tiago Correia (PSDB) e Kátia Oliveira (UB).

Por fim, a Comissão de Saúde e Saneamento também teve a composição publicada no Diário Oficial. O colegiado contará com os deputados Alex da Piatã (PSD), Ludmilla Fiscina (PV), Hassan (PP), Fabíola Mansur (PSB), Eduardo Alencar (PSD), Vitor Bonfim (PV), Júnior Muniz (PT), Ricardo Rodrigues (PSD) e Alan Sanches (UB) para debaterem os assuntos de um dos segmentos mais sensíveis para a população baiana.