Alba concede Comenda 2 de Julho ao deputado Raimundinho da JR | A TARDE

O deputado estadual Raimundinho da JR (PL) recebeu, nesta quinta-feira, 14, a Comenda Dois de Julho, mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A homenagem é fruto da indicação do também deputado estadual Roberto Carlos (PV).

Para justificar a ação, o parlamentar relembrou a trajetória pessoal do colega marcada por desafios e superação. Raimundinho já foi vendedor de picolés, caminhoneiro e feirante. Superando inúmeras dificuldades, conseguiu financiar seu primeiro caminhão e, em seguida, formar uma frota que deu origem ao grandioso grupo empresarial JR.

"Minha vida foi repleta de desafios, mas graças a Deus consegui superar todas as dificuldades. Essas experiências me motivaram a ajudar os mais necessitados, levando-me a fundar o abrigo de idosos Lar do Carmo, em Dias D'Ávila. Além disso, desde o início do meu mandato como deputado, me comprometi a doar integralmente meu salário, uma prática que mantenho desde o primeiro e que pretendo manter até o fim do meu mandato", afirmou Raimundinho da JR.

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, em setembro, um projeto de resolução que concede apenas um Título de cidadão baiano e uma Comenda Dois de Julho por sessão legislativa. As honrarias deverão ser previamente analisadas pela Mesa Diretora, e somente prosseguirá em tramitação se aprovado pela Mesa.