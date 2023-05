ALBA convoca concessionária da BA-093 para esclarecimentos

A Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) aprovou, por unanimidade, nesta terça-feira (23), a convocação da Concessionária Bahia Norte, para esclarecimentos no colegiado sobre as reclamações realizadas contra a empresa por moradores do município de Dias D’Ávila, sobre as condições da BA-093.

A solicitação para os esclarecimentos foi de autoria do deputado estadual Raimundinho da JR (PL), vice-líder do governo na ALBA. Ainda não há data definida para o comparecimento dos representantes da empresa na Comissão de Infraestrutura.

No último dia 15 de maio, moradores de Dias D’Ávila realizaram um protesto contra a Concessionária Bahia Norte, com um ato realizado no trecho da BA-093 que fica na entrada do município. As principais reclamações eram acerca da falta de iluminação na rodovia e a insegurança no tráfego na região.

“A população de Dias D'Ávila e região não aguenta mais tanto descaso. Passo por lá todos os dias e verifico diversas situações. O mato está tomando conta das margens da rodovia e não há segurança. Pois muitas cancelas não estão funcionando”, disse o deputado.

Recentemente, na ALBA, Raimundinho da JR fez outro protesto contra a Concessionária Bahia Norte. De acordo com o parlamentar, ocorre na cidade de Dias D’Ávila, aos domingos, uma feira às margens da BA-093 sem nenhuma segurança. “Não há sequer uma faixa de pedestre”, disse o deputado.

Ele também denunciou os constantes engarrafamentos na Praça do Pedágio, na região do CIA-Aeroporto. “Devido a esse descaso da Concessionária Bahia Norte, as pessoas chegam atrasadas nos seus compromissos”, afirmou.