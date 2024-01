Alba: Deputado protocola criação do programa Passe Livre Vestibular | A TARDE

Os estudantes que moram nas cidades baianas e prestarão vestibular, podem ganhar uma ajuda para chegar aos locais de prova. O deputado Euclides Fernandes (PT) protocolou indicação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na qual sugere, ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e ao secretário estadual de Infraestrutura, Sérgio Brito, a adoção das medidas necessárias para a criação do programa Passe Livre Vestibular nos transportes intermunicipais do Estado da Bahia. O programa beneficiará os vestibulandos que residem em município diverso daquele onde realizarão a prova das universidades públicas.

O documento de solicitação indica que o fomento da implementação do programa, deve garantir a igualdade de oportunidades no acesso à educação superior. “Isto porque muitos estudantes enfrentam dificuldades financeiras e geográficas para se deslocarem até os locais de prova, o que pode prejudicar seu desempenho e limitar suas chances de ingressar em instituições de ensino superior”, explicou o parlamentar.

A implementação do passe livre em questão, segundo Euclides Fernandes, contribuirá para reduzir as desigualdades sociais, permitindo que jovens de diferentes origens econômicas tenham condições equitativas para participar dos processos seletivos. “O acesso facilitado aos locais de prova também promoverá a inclusão e a diversidade no ambiente acadêmico, enriquecendo o cenário educacional com a presença de estudantes provenientes de diversas regiões”, afirmou.

Por fim, o legislador reforçou a necessidade de criação do programa sugerido, “para assegurar a todos os estudantes, sobretudo os de baixa condição financeira, a oportunidade de realizar as provas de vestibular com tranquilidade e segurança, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”.