Alba deve paralisar atividades por 2 meses; entenda | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) teve nesta quarta-feira, 20, o seu último dia de atividades em 2023. Com a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2024, deu-se início a um recesso parlamentar que deve ter a duração de 60 dias, entre 21 de dezembro e 18 de fevereiro.

Tradicionalmente, a Alba tem um recesso de final de ano que se inicia após a aprovação da LOA, em regra na última quarta-feira antes do Natal, com retorno na primeira segunda-feira útil de fevereiro.

Porém, como Salvador já deverá estar em meio às suas folias pré-carnavalescas no dia 5 de fevereiro de 2024, com a festa oficial se iniciando no dia 8, a tendência é que a Assembleia só retorne às suas atividades no dia 19 de fevereiro, completando dois meses de paralisação.

Durante o período de recesso, os parlamentares costumam aproveitar para viajar com suas famílias, mas também para aumentar a frequência das conversas com as bases eleitorais. Em 2024, ano de eleições municipais, esse diálogo com prefeitos deve aumentar, especialmente para aqueles que desejam concorrer a prefeituras.

Também é comum que, em ano eleitoral, a movimentação na Alba diminua, com os deputados participando ativamente das campanhas de seus candidatos em diversos municípios da Bahia.