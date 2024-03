Alba pode conceder honraria máxima da Bahia para Isabela Suarez | A TARDE

O deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil) propôs a entrega da Comenda 2 de Julho, mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), à advogada e empresária Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva. O parlamentar justifica a homenagem em reconhecimento “aos inúmeros serviços relevantes prestados ao Estado e aos baianos”.

“É um dos nomes de destaque no cenário nacional, tendo contribuído de forma diferenciada e inovadora para desenvolvimento sustentável da Baía de Todos os Santos. É considerada uma das mulheres mais influentes da Bahia. Destacando-se na liderança feminina, a empresária acredita que o setor privado é um dos principais aliados para promoção do desenvolvimento sustentável”, afirmou Rocha.

Rocha destacou que a empresária tem promovido ações concretas na requalificação urbano ambiental das ilhas da Baía de Todos os Santos, com destaque especial para programas como o Bandeira Azul, que teve a sua primeira chancela do Norte e Nordeste do Brasil, na praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe.

O parlamentar lembrou que ela também é vice-presidente de Sustentabilidade Empresarial da Associação Comercial da Bahia (ACB) e ressaltou que, em dezembro de 2023, mais uma praia da Baía de Todos os Santos conquistou o prêmio selo Bandeira Azul: a praia da Viração, na Ilha dos Frades. No associativismo empresarial, ela vem chamando atenção para a temática do setor náutico e a importância do ordenamento urbano como vetores de sustentabilidade.

“Isabela Suarez tem contribuído significativamente com o avanço da Bahia, especialmente nas áreas de sustentabilidade e inovação, deixando uma marca por seu comprometimento com o desenvolvimento do Estado. Além disso, é importante ressaltar o papel dela como mulher no setor empresarial, um exemplo de liderança feminina no mundo corporativo”, finalizou Rocha.