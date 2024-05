Alba recebe visita do embaixador do Canadá no Brasil | A TARDE

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba, deputado Adolfo Menezes, acompanhado dos deputados Eduardo Salles (PP), Niltinho (PP), Hassan (PP), Marcinho Oliveira (UB), Tiago Correia (PSDB) e Robinson Almeida (PT), recebeu nesta quinta-feira, 23, a visita do embaixador do Canadá no Brasil, Emmanuel Kamarianakis.

“Foi uma visita de cortesia, mas também aproveitamos para levar a questão da péssima atuação da ViaBahia, concessionária de rodovias no nosso Estado, já que é o grupo canadense Roadis, ligado ao fundo de pensão PSP Investments, quem controla a empresa. Falamos da baixa qualidade do serviço prestado, dos acidentes e da absoluta falta de investimentos da empresa na concessão outorgada há 15 anos”, declarou o chefe do Legislativo estadual.

“Já que o presidente da ViaBahia não leva o assunto ao conhecimento dos investidores canadenses, nós o estamos fazendo através do embaixador Emmanuel Kamarianakis. O descaso, a perda ou invalidez de pessoas não pode ser ignorada por um país que preza os valores da vida, como é o Canadá”, disse o deputado Eduardo Salles, presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia Por seu turno, o embaixador se prontificou a intervir na questão, pedindo inclusive autorização para conversar com a embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernández-Palacios, já que ViaBahia também possui participação de investidores espanhóis.



Dia da Indústria



O presidente Adolfo Menezes participou, nesta quinta-feira, 23, das celebrações do Dia da Indústria, que se iniciaram às 18h, na sede da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb).

Na ocasião, o líder da Casa recebeu, das mãos do presidente Carlos Henrique de Oliveira Passos, a 11ª edição 2024 da Agenda Legislativa da Indústria, contendo os principais Projetos de Lei que impactam a indústria baiana e que tramitam no Legislativa

