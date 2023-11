ALBA relança biografia de Horácio de Mattos nesta segunda-feira | A TARDE

Nesta segunda-feira, 30, a partir das 16h30, o saguão Nestor Duarte, hall de entrada do plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), será palco do relançamento do livro "Horácio de Mattos - Sua Vida e Suas Lutas", escrito pelo jornalista, advogado e ex-deputado Olympio Barbosa.



Esta reedição do livro, publicado em 1956, faz parte do projeto “ALBA Cultural”, uma iniciativa do Legislativo Estadual que se propõe a preservar a memória histórica, política e literária da Bahia.

Ambientado nas lavras diamantinas e nos grotões da Chapada, a obra narra a trajetória do coronel Horácio Queiroz de Mattos, o lendário chefe da família Mattos, que se tornou um líder político hegemônico na região. Mattos viveu em um período conturbado, marcado pela política do café com leite na ainda jovem República brasileira, o que gerava efervescência e conflitos políticos.

“Contemporâneo dos acontecimentos, Olympio Barbosa conta o que viu com seus olhos e, para evitar imprecisões da memória, apoia-se em abundante documentação. E, assim, ao (re) traçar a vida do coronel Horácio de Mattos (1881-1931), oferece-nos uma lúcida visão de uma fase convulsionada dos sertões da Bahia”, escreveu, na “orelha” do livro, o professor Délio Pinheiro, responsável pela implementação do programa cultura da ALBA, e que faleceu, em 2022, aos 75 anos.

Como descreve o autor do livro, “o que se faz aqui não é um pedaço da história política da Bahia; é, sim, o perfil de um sertanejo incomum e a rememoração de fatos que se infiltram nesta história”. A narrativa mostra a história de um homem de instrução elementar, que comercializava pedras preciosas e, revoltado com as injustiças sociais, envolveu-se em lutas sangrentas, que incluíam confrontos com parentes, correligionários e exércitos de jagunços.