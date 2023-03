Aline Peixoto lamenta 'ataques pessoais' durante sabatina ao TCM

A ex-primeira-dama do Estado, Aline Peixoto, chegou ao auditório da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na manhã desta segunda-feira, 6, para participar da sabatina que irá definir o próximo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA).

Antes da sua arguição, que começou por volta das 11h, a candidata discursou aos presentes e agradeceu pelo "apoio de pessoas expressivas da sociedade baiana" à sua indicação.

Aline relembrou a sua atuação como diretora do Hospital Geral de Ipiaú, como assessora especial da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) e presidente da Voluntárias Sociais da Bahia, e se emocionou ao criticar os ataques recebidos após a definição pelo seu nome como postulante ao cargo.

"Fui alvo de uma série de ataques. Críticas são normais na democracia, mas as que recebi foram de cunho pessoal. Verdadeiras agressões a uma mulher, apenas por ser casada com o senhor ex-governador da Bahia. Tentaram apagar minha história e transformaram isso em uma disputa política", pontuou. "Tenho orgulho do meu marido e família que construímos. É ela que me dá forças para superar as injustiças".

De acordo com a candidata, seu intuito é que o TCM aja de forma mais educativa e menos punitiva e se aproxime dos prefeitos do estado, com a implantação de uma escola de contas para auxiliar que os gestores sejam punidos por erros menores.

Relatoria

No parecer da relatora, a deputada Ivana Bastos (PSD) destacou que a candidatura de Aline Peixoto atende a legislação do estado, bem como o regimento interno da Alba.

"Opino favoravelmente à indicação de Aline Peixoto para enquadrar o cargo de conselheira do TCM, pela capacidade técnica, serviço público e idoneidade da indicada", pontuou. "Para mim foi um prazer relatar essa matéria. Não apenas pelo fato de ser mulher e por ser a primeira vez que temos uma indicada para o TCM, nos 12 anos que estou aqui na Alba. Eram indicados e pronto. Nunca vi tamanhos ataques a uma indicada por ser mulher".

A oitiva de Aline Peixoto é conduzida pelo deputado estadual e líder da oposição na Assembleia Legislativa (Alba), Alan Sanches (União Brasil). O parlamentar indicou os deputados Sandro Régis (União Brasil), Tiago Correia (PSDB), Robinho (União Brasil) e Luciano Simões (União Brasil) para o colegiado.

Às 14h30, o outro candidato ao cargo, o ex-deputado Tom Araújo (União Brasil), será sabatinado. O líder do governo, o deputado Rosenberg Pinto (PT), indicou Fabíola Mansur (PSB), Vitor Bonfim (PV), Nelson Leal (PP), Paulo Rangel (PT) e Robinson Almeida (PT) para a arguição. A relatoria da sabatina de Tom será do deputado Júnior Nascimento (União Brasil). As sessões serão presididas pela deputada Maria Del Carmen (PT), presidente da CCJ.