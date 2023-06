Almeida comemora impacto da Bahia Farm Show no agro baiano

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida (PSB), durante presença na Bahia Farm Show, que acontece em Luís Eduardo Magalhães, no Extremo Oeste do estado, projetou os impactos da feira de tecnologia para o agronegócio baiano.

“O evento é um sucesso absoluto e eu acredito muito na importância da convergência das ideias, das ações do agronegócio, da nossa frente agrícola aqui do Oeste com o Governo do Estado, também com o Governo Federal, através do presidente Lula. Foi muito marcante [a presença dele] e estamos aqui, trabalhando e acompanhando. Estou muito feliz de estar aqui participando, contribuindo com esse momento do agronegócio baiano”, comemorou o titular da SDE.

A Bahia Farm Show segue até este sábado, 10, e conta com 420 expositores, que representam 1200 marcas. A expectativa é movimentar mais de R$ 7,9 bilhões em volume de negócios, ultrapassando o que foi alcançado em 2022.

*Repórter enviado para a cobertura da Bahia Farm Show 2023, em Luís Eduardo Magalhães