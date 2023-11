André ressalta importância da Secti na mudança nos espaços urbanos | A TARDE

O secretário de Ciência, Tecnologia e Informação (SECTI), André Joazeiro, detalhou, durante o 1º Fórum Baiano de Direito das Cidades, promovido pela Associação Comercial da Bahia (ACB), em parceria com o Instituto Baiano de Direito Imobiliário (IBDI), é realizado no Cerimonial Rainha Leonor (Pupileira), no bairro Nazaré, nesta quinta-feira, 30, os reflexos da união entre a pasta e as questões relacionadas aos espaços urbanos de Salvador.

“São duas pautas, uma da própria gestão da cidade, com sistema de inteligência informação e comunicação, hoje já referenciados, como por exemplo, a pauta do cadastro técnico, do planejamento urbano, o que também está referenciado em mapas totalmente digitalizados, essa é uma pauta para ajudar a gerir o espaço. A segunda pauta é a da tecnologia social, trazer tecnologia para o desenvolvimento dessas comunidades, aí vai ter capacitação e programação, fazendo com que a comunidade se desenvolva e a partir disso consiga um espaço urbano mais adequado”, detalhou.

Joazeiro ainda ressaltou a importância do Fórum para a capital baiana. “Discutir o direito da cidade é cada dia mais importante por que a cidade tem crescido, um crescimento desordenado e as pessoas estão precisando entender que é um bem comum e que a gente precisa organizar para que não exista exclusão de alguma parcela da sociedade. Para isso, o direito é a base que sustenta todo o planejamento urbano e a gente precisa discutir isso para poder melhorar e para que diminua a quantidade de excluídos na cidade”, disse.