Apoio a Bruno Reis em 2024 é dado como caminho natural dentro do PL | A TARDE

É questão de tempo a formalização do apoio do PL à reeleição de Bruno Reis (União Brasil). Apesar do prefeito não confirmar que será candidato em 2024, nos bastidores, ele já negocia com legendas para construir uma aliança que lhe garanta um tempo grande na propaganda eleitoral obrigatória em rádio e TV.

De acordo com fontes do Portal A TARDE junto à prefeitura de Salvador e ao PL, as coisas já estão praticamente ajustadas. O prefeito recebeu do partido bolsonarista uma lista de medidas econômicas para a cidade, que foram, em sua maioria, encaminhadas pela gestão municipal à Câmara de Vereadores para apreciação.

Na avaliação dos bolsonaristas, Salvador é hoje um ambiente hostil para o setor privado, que enfrenta grande burocracia para seus negócios empresariais. Por isso, visando facilitar o empreendedorismo na capital, as medidas econômicas foram elaboradas pelo PL, como condição para que a aliança seja formalizada.

Tanto o presidente estadual do PL, João Roma, quanto os deputados estaduais Diego Castro (PL) e Leandro de Jesus (PL), já estariam decididos a se juntar à base de Bruno Reis para 2024. Restam apenas a aprovação das medidas econômicas na Câmara e a resolução de pequenos entraves dentro do partido.

Um desses entraves é a pré-candidatura de Cézar Leite, ex-vereador de Salvador que deseja ser o candidato do PL à prefeitura. Ele, entretanto, não tem a simpatia das principais lideranças do partido em Salvador, o que inviabiliza o seu pleito.

Nesse contexto, interlocutores próximos a Bruno Reis afirmam que o prefeito já dá como certa a parceria. A ideia do atual gestor municipal é montar uma aliança com até oito partidos, sendo seis deles consideráveis para a construção de um grande tempo de TV e rádio: União Brasil, PSDB, PDT, Republicanos, PP e PL.