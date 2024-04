Após cobrança de André Fraga, prefeitura ajusta plantio na Suburbana | A TARDE

A prefeitura de Salvador ajustou os plantios e áreas de requalificação em volta das árvores na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana. As mudanças surgem após orientação do vereador André Fraga (PV), em razão das árvores localizadas no canteiro central terem sido cobertas por cimento.

Segundo o parlamentar, que já comandou a Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), a concretagem de árvores aconteceu devido a um erro da empresa que executou o serviço na zona.

“Assim que o nosso mandato tomou conhecimento da realidade, acionamos imediatamente a Transalvador e cobramos uma solução. Quando eu era secretário da Secis, criamos o Manual Técnico de Arborização Urbana de Salvador que dá orientações muito claras de que episódios como esse não podem acontecer”, disse Fraga.

Para corrigir o caso, a pasta refez as orlas, área permeável em volta do tronco da árvore, e vai selecionar espaços para o plantio de novas mudas. O parlamentar ainda relembrou que a sua tese de doutorado tratou sobre a importância das áreas verdes na cidade.

“No ano passado, a gente comprovou na minha pesquisa de doutorado a importância das áreas verdes nas cidades, reduzindo a chance de quem mora perto desenvolver diabetes ou hipertensão. Precisamos valorizar esses espaços”, disse Fraga, que é engenheiro ambiental doutor em saúde pública pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

O manual foi lançado em 2017 e orienta que a área mínima do canteiro, no momento do plantio, não poderá ser menor do que 0,40 x 1,0 metros, devendo aumentar proporcionalmente ao crescimento da árvore, de modo que sempre exista área permeável no entorno do tronco. Fraga garante que vai acompanhar as correções e cobrar para que elas sigam as orientações do manual. Veja aqui.