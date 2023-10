Após queixas, Jerônimo promete receber prefeitos em outubro

Após as queixas dos prefeitos sobre a falta de atenção do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o chefe do Executivo estadual definiu nesta quinta-feira, 21, que deve se reunir com os gestores municipais no mês de outubro. A princípio, Jerônimo deve convocar ao seu gabinete apenas os prefeitos e lideranças aliadas de primeira hora.

Até o momento, ficou acordado de que haverá um critério a ser definido pelo Conselho Político para o atendimento das lideranças em Salvador.

Nesta quinta, o governador encerrou a rodada de conversas com os partidos aliados na sede da governadoria provisória, localizada no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), no CAB. Entre os partidos que sentaram para conversar com o gestor estadual estão, o PSD, PCdoB, Avante, PSB, Patriota, Podemos, PT e PP. Além de alguns deputados do PL e Solidariedade que formam o bloco independente.

O líder do PP na Alba, deputado Niltinho considerou que os parlamentares presentes na reunião saíram satisfeitos. Na oportunidade, ele classificou as possíveis insatisfações dos gestores municipais como "ansiedade".

"Não é uma insatisfação, é uma ansiedade dos prefeitos em ser recebido pelo Jerônimo. O governador já visitou mais de 100 municípios, todos querem ser recebidos por ele", afirmou o parlamentar ao portal A TARDE.

Outra pauta debatida durante o encontro foi a distribuição dos cargos do interior aos partidos, segundo informou Niltinho. Na oportunidade, o governador também apresentou as perspectivas de investimentos para os redutos eleitorais dos parlamentares.

Dos seis deputados do PP compareceram apenas quatro. Nelson Leal e Felipe Duarte preferiram se manter afastados dos posicionamentos do PP, após a saída do ex-deputado federal Ronaldo Carletto, atual presidente do Avante.

Desde a última segunda-feira, 18, o governador vem promovendo uma rodada de conversas com as bancadas aliadas na Alba. Os encontros estão sendo realizados na tentativa de aproximar o chefe do Executivo estadual dos deputados, depois de algumas críticas dos legisladores sobre ausência dos atendimentos aos seus pleitos.

"O objetivo da reunião foi melhorar a interlocução dos deputados com o governador para que as nossas demandas não sejam só atendidas pela Serin [Secretaria de Relações Institucionais] e pelo gabinete do governador, mas sim, pelo próprio governador", disse o vice-presidente da Alba, deputado Zé Raimundo (PT).

Conforme o petista, o momento também contou com a explanação do balanço da gestão, o qual ele avaliou como positivo. Além do debate sobre projetos que serão encaminhados à Casa até o fim do ano como o Programa Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Secretários na Alba

A prestação de contas dos secretários estaduais à Casa Legislativa pode se tornar uma prática constante. De acordo com o vice-presidente da Alba, a tendência é que os titulares das pastas continuem esclarecendo a sua atuação à frente do órgão responsável.

"A primeira metodologia é de aproximar o Governo do Parlamento, conversando com todos os deputados", afirmou Zé Raimundo.

O deputado afirmou que o encontro com Werner foi bastante proveitoso e elogiado tanto pelos deputados de situação como oposição.